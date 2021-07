Amsterdamse nachtclubs weer dicht na oplopende coronabesmettingen: "Zwaar klote"

Een flinke domper voor Amsterdammers die zin hadden om ergens in de komende weken naar een club of festival te gaan. Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Zorg) geven vanavond een persconferentie over de hard oplopende besmettingscijfers. Daarin wordt volgens Haagse bronnen bekendgemaakt dat horeca vanaf morgen om middernacht dicht moet en er strenge regels komen voor evenementen. De maatregelen gelden mogelijk tot 13 augustus.