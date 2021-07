Meer dan de helft nieuwe coronagevallen in Kennemerland tussen 18 en 24 jaar

Het aantal coronabesmettingen in Kennemerland steeg tussen 1 en 8 juli met maar liefst 290 procent, met 470 gevallen naar 623 besmettingen. In de groep 13- tot 29-jarigen was de grootste toename te zien waarbij 18- tot 24-jarigen er bovenuit sprongen: deze week 336 gevallen, een week ervoor nog 45 gevallen.