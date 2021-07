Zorgen op Texel om toename coronabesmettingen: aantal paviljoens gesloten

De gemeente, VVV, Koninklijke Horeca en het ondernemersplatform van Texel hebben een brief opgesteld voor horecaondernemers. Ze maken zich ernstige zorgen over de snelle toename van het aantal coronabesmettingen op het eiland. In de brief dringen de partijen nogmaals aan op het opvolgen van de geldende regels, schrijft de Texelse Courant. Mogelijk komen er strengere maatregelen, waarbij horeca om 0.00 uur moet sluiten.

"Op dit moment neemt het aantal coronabesmettingen op Texel toe, met name onder de jeugd. Zoals u welbekend is de nieuwe deltavariant erg besmettelijk", staat in de brief van het Texels Ondernemers Plaform. Verder: "Op dit moment vraagt de situatie op Texel om strikter toezicht en strenge handhaving door BOA’s, politie en de dorpswachten. Bij het overtreden van de regels betekent dit dat er vanaf nu direct een last onder dwangsom wordt gegeven."

Paviljoens sluiten

Nadat gisteren Beach Club Texel en Paviljoen Twaalf de deuren al sloten in verband met positieve coronabesmettingen, kwamen daar vandaag Faro 2 (op het strand bij de vuurtoren) en het Torenrestaurant bij. Op de redactie van de Texelse Courant kwamen ook vragen binnen over SunBeats, dat morgen plaatsvindt bij Paal 17. Dit gaat vooralsnog gewoon door, afhankelijk van de uitkomst van de persconferentie vanavond.