"Verplaats winkels naar Grote Houtstraat om ruimte voor woningen te maken"

GroenLinks Haarlem wil de winkelleegstand en het woningtekort in de stad tegengaan door van de lege winkels woningen te maken. Hiervoor zouden volgens de partij winkels moeten verplaatsen naar de Grote Houtstraat om op de leeggevallen plekken ruimte te maken voor die woningen. Afgelopen week vroeg de partij aandacht voor wonen in winkels tijdens de vergadering over de kadernota.

Fractievoorzitter van GroenLinks Haarlem Jasper Drost zegt dat deze twee grote problemen tegelijk aangepakt kunnen worden. “Er is een hoop leegstand in de Grote Houtstraat en we hebben een woningtekort”, zegt hij. “We willen dat het college in gesprek gaat met vastgoedeigenaren om wonen in winkels mogelijk te maken. De bovenverdieping waar vroeger Britain zat, staat nu al zo’n tien jaar leeg. Daar kunnen prima woningen komen.”

'Winkels in Anegang verhuizen'

Het winkelgebied moet volgens hem compacter. “Als er meer winkels bij elkaar zitten in de Grote Houtstraat dan komt er ruimte voor woningen elders”, zegt hij. “De winkels in de Anegang kunnen bijvoorbeeld hierheen verhuizen en dan kunnen we in de panden die daar leegkomen woningen toestaan. Kijk maar naar de Breestraat; daar heb je al woningen, winkeltjes en horeca gecombineerd. In de Anegang zie ik dat ook voor me.”