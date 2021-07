Held van weleer nu zelf gered: "Ontzettend dapper van ze"

Zelf zien drie helden hun actie niet zo als heldendaad, maar daar denken ze vandaag in het gemeentehuis in Heemstede anders over. Daar kregen de drie redders, die Hans van Engelen uit een sloot haalden, een oorkonde.

Een stuurfout, zo noemde Hans het zelf en prompt lag hij met zijn driewieler in het water. Zonder na te denken stapte zijn vrouw, met wie hij een fietstochtje maakte, meteen in het water en greep hem bij zijn jas. "Dat waren angstige momenten," vertelt Hans. "Mijn voeten zaten namelijk met gespjes vast aan de pedalen waardoor ik met fiets en al in het water en de blubber zakte. Het was koud en echt ontzettend smerig."

Op dat moment zat Marieke Reehoorn, die woont aan de sloot, thuis te werken. "Ik hoorde een geluid waarvan ik eerst dacht dat het spelende kinderen waren. Maar toen ik door het raam keek, zag ik dat er twee oudere mensen in het water lagen. Ik ben toen naar buiten gerend en in de sloot in gesprongen."

Connie van Engelen die op dat moment haar man nog alleen vast had, kon de hulp van Marieke goed gebruiken. Die mei-ochtend was het niet al te warm en langzaam verloor ze de kracht in haar armen.

Sommige mensen fietsten gewoon door

Nadat ook Marieke de drenkeling vast had, kwamen er nog meer mensen helpen. "Toch was het wel opvallend dat er ook mensen gewoon doorfietsten", vertelt Marieke. "Dat heeft mij nog wel dwars gezeten." Toch ziet ze haar heldendaad nuchter in. "Ik vind het heel normaal en zou het zo weer doen."

Wie er zeker niet doorfietste, was Bart Pannecoeck. Hij twijfelde geen moment, had zelfs de tegenwoordigheid van geest om zijn kleding uit te trekken en dook in zijn onderbroek het water in. "Het was niet al te warm dus ik dacht: laat ik droge kleding bewaren voor als ik straks uit het water ben. Op de tast probeerde hij de voeten van de drenkeling los te krijgen. "Toen ze los waren, konden we het slachtoffer uit het water hijsen en in dekens wikkelen."

Oorkonde

Connie, Marieke en Bart kregen vandaag van burgemeester Nienhuis een oorkonde, een boek en een bronzen medaille. "Die is van de Vereniging voor het redden van drenkelingen." Dat vindt Marieke heel leuk maar eigenlijk is ze nog op zoek naar twee andere mensen die ook hebben meegeholpen. "Er was nog een jong stel met een bakfiets die ook in het water lagen, maar die zijn uiteindelijk niet gehoord door de politie. We zouden graag weten wie dat zijn. Zij verdienen ook een oorkonde."

Hans is trots op zijn helden. "Ik vind dat echt ontzettend dapper van ze." Zelf heeft hij bij de reddingsbrigade gewerkt en meerdere mensen gered. En zo werd de held van weleer, nu eens zelfs gered.