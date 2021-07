In alle regio's explosieve toename positieve tests, maar opnames op een hand te tellen

Hoewel het aantal coronabesmettingen weer explosief toeneemt, leidt dat (nog) niet tot ziekenhuisopnames, zo blijkt uit cijfers van het coronadashboard. In de meeste regio's zijn afgelopen week twee tot vier keer meer besmettingen vastgesteld dan een week eerder, maar het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis beland is bijna overal op de vingers van een hand te tellen.

In de regio's Kennemerland en Noord-Holland Noord is er afgelopen week niemand met corona opgenomen, in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland bleef die groep beperkt tot maximaal vijf.

Explosieve toename

Feit is dat het aantal positieve tests weer hard oploopt. Werden er vorige week donderdag (1 juli) in heel Nederland 'maar' 864 mensen positief getest, gisteren (8 juli) waren dat er alweer 5.475.

In Noord-Holland Noord is het aantal besmette tests afgelopen week verdubbeld ten opzichte van de week ervoor. Tussen 28 juni en 4 juli kregen per 100.000 inwoners 49 mensen te horen dat ze besmet waren, in de eerste vier dagen van deze week (5 juli t/m 8 juli) zijn dat al 104 mensen per 100.000 inwoners. Ook in Kennemerland gaat het hard: van 54 per 100.000 inwoners vorige week naar 128 per 100.000 inwoners deze week, een ruime verdubbeling.

Verdriedubbeling

Toch vallen die cijfers nog enigszins mee vergeleken bij ontwikkeling in Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland en Gooi en Vechtstreek. Daar is namelijk sprake van een (ruime) verdriedubbeling van het aantal besmettingen.

In Zaanstreek-Waterland van 25 per 100.000 inwoners vorige week naar 87 per 100.000 inwoners deze week, en in Gooi en Vechtstreek van 52 per 100.000 vorige week tegenover 146 per 100.000 deze week.

In Amsterdam-Amstelland steeg het aantal besmettingen van 86 per 100.000 inwoners vorige week naar 239 per 100.000 inwoners deze week. Bovendien werden er deze week drie coronapatiënten opgenomen in het Amsterdamse ziekenhuizen, drie keer zoveel als vorige week.

Besmettingen lopen op

De GGD Hollands Noorden liet gisteren aan NH Nieuws weten voorbereid te zijn op de huidige toename. "We weten dat het virus niet uit het land is en dat de nieuwe deltavariant er is. Je kon er op wachten dat het ook Noord-Holland aandeed", zei een woordvoerder.

Toch kan niet met zekerheid worden gezegd in hoeverre de (besmettelijkere) deltavariant verantwoordelijk is voor de stijging van het aantal besmettingen. "Dat lijkt ook wel het geval te zijn, maar wij kunnen niet exact zien of het door de deltavariant komt." Ook de recente versoepelingen worden genoemd als een oorzaak van de oplopende besmettingen.

De NOS meldde deze week nog dat het grootschalige Testen voor Toegang nauwelijks verantwoordelijk is voor de oplopende cijfers. Van de ruim 300.000 tests vorige week was maar 0,2 procent positief.

Volgens de stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) ligt het niet in lijn der verwachting dat de huidige heropleving van het virus zich zal vertalen in veel nieuwe ziekenhuisopnamen. Dat heeft volgens de stichting te maken met het feit dat de ziekteverschijnselen bij veel jongeren meevallen en de ouderen inmiddels op grote schaal zijn ingeënt.

Risiconiveaus

Voor de regio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek geldt momenteel het risiconiveau 'zorgelijk'. In Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland geldt nu nog 'waakzaam', maar als de huidige trend zich doorzet, lijkt het een kwestie voordat ook daar het risiconiveau weer naar zorgelijk gaat. Op welk niveau een regio zit hangt af van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames.

Persconferentie

Vanwege de toename in het aantal besmettingen is er vanavond een persconferentie waarin het demissionaire kabinet nieuwe maatregelen bekendmaakt. Waarschijnlijk moet de horeca weer om 00.00 uur de deuren sluiten, komt er een maximum aan het aantal mensen op een evenement en komt er (deels) een einde aan Testen voor Toegang.