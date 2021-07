Man steekt vluchtauto in de fik en gaat er rennend vandoor

Een auto die gisteravond in vlammen op ging op het Dirck Chinaplein in Enkhuizen, is vermoedelijk gebruikt als vluchtauto bij een inbraak verderop in het land.

Rond 23.10 uur gisteravond zagen getuigen de auto hard aan komen rijden vanuit het centrum van de stad. Het voertuig werd geparkeerd en een man stapte uit en rende hard weg. Terwijl de man richting het treinstation rende, vloog de auto in brand. De politie doet nu onderzoek naar de brand en is op zoek naar de bestuurder. Daarom hoopt de politie nog in contact te komen met andere getuigen.

