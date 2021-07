Buurtbewoners bezorgd om gevaarlijke verkeersituatie rondom bushalte Houtzaagmolen

De buurtbewoners rondom de bushalte Houtzaagmolen in Hoorn zijn bezorgd over de gevaarlijke verkeersituatie, die is ontstaan na renovatie van de bushalte. Door de renovatie is het zicht op het verkeer achter de bus nihil. Daarom heeft VVD Hoorn vragen gesteld aan het college hierover.

Bushalte Houtzaagmolen Hoorn

Zes maanden geleden is de bushalte aangepast. Bij deze renovatie zijn de inhammen voor de bus verdwenen, waardoor de bus op de weg staat en het overzicht op de verkeerssituatie belemmerd. VVD Hoorn gaat ervan uit dat dit gedaan is om de toegankelijkheid voor mindervaliden te bevorderen. 'Je ziet niks' Maar volgens de buurtbewoners zie je nu het tegemoetkomend verkeer niet meer als je achter de bus staat. "Mensen rijden om de bus heen, dan moet je het geluk hebben dat er geen tegenligger komt. De Weel is sowieso een drukke straat", zegt een buurtbewoner. Volgens een andere buurtbewoner ligt er ook een zebrapad precies achter de bushalte. "Je ziet helemaal niks, als je de bus voorbij gaat. Ik ben zelf ook al een paar keer bijna aangereden daar." Doorgetrokken streep Isabelle Sluit, fractievolger bij de VVD, woont ook in de buurt. Zij heeft de zorgen van de buurtbewoners gehoord en ziet zelf ook dat de situatie niet veilig is. Daarom heeft VVD Hoorn vragen gesteld aan het college hierover. "Het is wel een gevaarlijke situatie. Het zou opgelost kunnen worden door een doorgetrokken streep op de weg te maken. Dan is er voor bestuurders ook duidelijkheid over en kan erop gehandhaafd worden." Tot nu zijn er bij de bushalte nog geen ongelukken gebeurd. De gemeente was niet bereikbaar voor commentaar.