Besmettingen bij jongeren neemt toe: "Het stukje dat ziek wordt, wordt steeds groter"

Vanwege de oplopende besmettingen schalen ook de GGD's de capaciteit voor het testen weer op. Tieners en twintigers zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de besmettingen. Veel van hen zijn nog niet of niet volledig gevaccineerd. "De vraag is of twee prikken wel voldoende is. Die serie van twee besmettingen, of één prik en als je er dan goed ziek van bent geweest, dan heb je voldoende antistoffen. Maar dat betekent niet dat je helemaal niet meer ziek kan worden van corona."

Hij ziet in zijn praktijk steeds meer mensen die besmet zijn met corona, ondanks de dubbele vaccinatie. "Ze zijn alleen niet zo heel ziek. Vier op de 100 mensen wordt nog steeds ziek ondanks de vaccinaties. En sommige mensen houden daar het post-covid-syndroom aan over. Die mensen blijven zich maar niet lekker voelen", zegt de huisarts.

Derde prik

De huisarts vergelijkt het met de griepprik. "Als je geprikt bent, dan heb je een behoorlijke immuniteit. Maar het is geen garantie dat je er niet ziek van wordt, alleen je wordt er niet heel erg ziek van. En dat is met corona net zo. Met een groot verschil dat het coronavirus muteert."

Hij pleit dan ook voor een derde prik. "Ik zie dat mensen toch ziek worden na twee prikken of één prik en één besmetting. Vier procent over tien miljoen mensen is dan toch heel veel. Dus heb ik de neiging om te zeggen: 'moeten we niet over een derde shot nadenken?'"

Persconferentie

Vanwege de toename in het aantal besmettingen is er vanavond een persconferentie waarin het demissionaire kabinet nieuwe maatregelen bekendmaakt. Waarschijnlijk moet de horeca weer om 00.00 uur de deuren sluiten, komt er een maximum aan het aantal mensen op een evenement en komt er (deels) een einde aan Testen voor Toegang.