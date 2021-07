Oproep Voedselbank in Haarlem: houd even op met geld doneren

Een opmerkelijke oproep van de voorzitter van de Voedselbank in Haarlem op de radio bij Haarlem105: "Op dit moment is het niet nodig te doneren aan de Voedselbank." Oud-burgemeester Bernt Schneiders vertelt dat er de afgelopen tijd zodanig is gedoneerd dat zelfs de gemeentelijke subsidie is teruggestort.

De Voedselbank in Haarlem heeft zoveel geld gekregen van particuliere donateurs en bedrijven dat er sprake is van behoorlijke reserves. Rooskleurige cijfers in het jaarverslag dus. "Mensen kwamen de afgelopen tijd vaak enveloppen brengen en bedrijven kwamen ook met grote donaties. Zoals MSD, dat enkele tienduizenden euro's gaf. Dus we hebben nu een buffertje."

Faillissementen

De Voedselbank kan volgens Schneiders nu alles op alles zetten om in de nabije toekomst mensen te helpen die de hulpverlening van de Voedselbank nodig hebben. "Ook als in de toekomst bepaalde tegemoetkomingen wegvallen, willen we mensen kunnen blijven helpen."

Schneiders wijst bijvoorbeeld op de vrees dat post-corona wel eens veel faillissementen kunnen worden uitgesproken als bedrijven geen steun meer krijgen, maar ook nog niet volledig draaien.