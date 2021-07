'Marengo-verdachte Saïd Razzouki uitgeleverd aan Nederland'

Dat schrijft De Telegraaf. Razzouki wordt beschouwd als de 'adjudant' van Ridouan Taghi, die eerder werd opgepakt in Dubai. Na de arrestatie van Taghi plaatste de politie een landelijk opsporingsbericht voor Razzouki.

Razzouki werd vorig jaar in Medellin aangehouden door de Colombiaanse politie, in samenwerking met de Landelijke Eenheid, de DEA en de FBI. Er werd eerder een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die zou zorgen voor zijn aanhouding.

Hij moet in Nederland terechtstaan in het Marengoproces, waarin in totaal zeventien verdachten terechtstaan. Hoofdverdachten zijn Ridouan Taghi en Said Razzouki.