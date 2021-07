Burgemeester Bloemendaal doet aangifte van lekken uit gemeenteraad

Burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal zegt vandaag aangifte te doen bij de Rijksrecherche, omdat hij het vermoeden heeft dat uit de gemeenteraad geheime informatie is gelekt. Hij waarschuwde de raadsleden gisteravond: "Geef geen commentaar meer. U kunt zich in een positie van een strafbaar feit begeven."

In een artikel dat verscheen in het Haarlems Dagblad staat informatie die afkomstig is uit een geheime raadsvergadering. In die bijeenkomst vroegen burgemeester en wethouders toestemming voor een deal met de broers Slewe na een jarenlang conflict tussen deze landgoedeigenaren en de gemeente.

Alleen raadsleden of ander aanwezigen, of mensen die door al deze aanwezigen zijn geïnformeerd, kunnen deze informatie hebben doorgegeven. Het gaat in het artikel onder meer over informatie over de stemverhoudingen tijdens die geheime bijeenkomst.

Meten met twee maten

Raadslid Marielys Roos hamerde er gisteravond in een reguliere raadsvergadering op dat er een politieonderzoek komt. Tegen haar is eerder aangifte gedaan wegens openbaar maken van geheime informatie, dus moet er volgens haar nu ook worden opgetreden. "Anders is het meten met twee maten. Tegen mij is al zeven jaar een strafproces gaande."