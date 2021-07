Tim en Jasper maken de nieuwste zonne-auto van Nederland

Purmerenders Jasper Insinger en Tim Burgers hebben gisteren de nieuwste zonneauto gepresenteerd in Bussum. De Nuna11 is het neusje van de zalm op het gebied van technische innovatie en rijdt volledig op zonne-energie. Met zijn drie wielen en aerodynamische vormgeving hoopt het team dit najaar de winst te pakken tijdens de Solar Challenge Morocco.

Teamlid Jasper Insinger werkte er maandenlang aan, vaak tot diep in de nacht. “Er gingen heel veel uren zitten in het testen van alle verschillende soorten configuraties. Ik vond het echt een gave uitdaging om dit voor elkaar te krijgen. Met Nuna11 kunnen we nu sneller optrekken, beter klimmen én goed deelnemen aan stadsverkeer. Ideaal voor een race zoals in Marokko.”

Catamaran

“Dit is de meest aerodynamische vorm die denkbaar is”, zegt Technical Manager Tim Burgers. Het model staat in de zonneracewereld bekend als de catamaran. De Nuna9 en de NunaX hadden dezelfde vorm en dat is goed bevallen.“Het schuine paneel, de drie wielen en het stuursysteem maken de Nuna11 bijzonder om te zien; de Picasso onder de zonnewagens.”