Gemeenteraad: maak vaart met invoering zelfwoonplicht bij kopen van huis

Sinds deze week geldt al een zelfwoonplicht voor nieuwbouwwoningen, maar dat moet ook zo snel mogelijk gaan gelden voor bestaande woningen die in de verkoop gaan. Hiertoe roept een meerderheid van de gemeenteraad het stadsbestuur op in een aangenomen voorstel.

Wie in de toekomst in Amsterdam een huis koopt, moet er dan ook echt in gaan wonen. Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP willen dat het stadsbestuur beleggers op de woningmarkt zo snel mogelijk buiten spel zet, nadat deze week door de Eerste Kamer een wijziging werd aangenomen die dit juridisch toelaat.

"Woningen in Amsterdam zijn erg schaars en duur. De markt wordt deels aangejaagd door beleggers die de woningen vervolgens verhuren. Hiermee wordt de al overkookte woningmarkt nog meer onder druk gezet. Graag zien we dat het college zo snel mogelijk en in ieder geval voor juli 2022 een woonplicht invoert", aldus D66-raadslid Ilana Rooderkerk.

Zelfwoonplicht

De gemeenteraad nam in 2017 al een voorstel aan om bij zoveel mogelijk Amsterdamse woningen een zelfwoonplicht in te voeren. De bedoeling was dat dit voor zowel bestaande woningbouw als nieuwbouw zou gelden, maar dat bleek juridisch niet afdwingbaar. De Eerste Kamer nam deze week amendement aan voor opkoopbescherming, waardoor het invoeren van een zelfwoonplicht bij de verkoop van huizen mogelijk is.