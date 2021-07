Nieuwe Heilooër burgemeester Mascha ten Bruggencate aan de slag

Mascha ten Bruggencate (48) is gisteravond geïnstalleerd tot burgemeester van Heiloo door commissaris van de Koning Arthur van Dijk. De plechtigheid vond plaats in de Cultuurkoepel. De voormalig stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Centrum verhuist in september met haar echtgenoot naar de gemeente. "Ja, we hebben een huis gevonden."