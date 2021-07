Taakstraffen voor mannen uit Heerhugowaard voor runnen hennepkwekerijen

Justitie eiste in de zaak 2,5 jaar cel tegen drie Waarders. Het ging om twee broers, Kees (54) en Gerard (61) H., en hun compagnon L. (27). De drie waren volgens de officier in 2014 sleutelfiguren in een wietimperium. Compagnon L., Kees en Gerard zouden in verschillende panden en woningen, soms bij onwetende verhuurders en zelfs bij een van hun moeders thuis, hennepkwekerijen hebben opgezet met in totaal zo'n 8.000 planten.

Maar omdat de zaak al uit 2014 stamt en nu pas voorkomt, legde de rechtbank geen gevangenisstraffen op, maar lager uitvallende taakstraffen. Zowel Gerard H. als compagnon L. krijgen allebei 60 uur taakstraffen voor het runnen van meerdere hennepkwekerijen. De rechtbank vindt bewezen dat ze hebben 'bijgedragen aan een keten van criminele activiteiten die de samenleving ontwricht'.

Broer Kees daarentegen krijgt geen straf opgelegd. De rechtbank vindt ook dat er 'zeker aanwijzingen' zijn die de betrokkenheid van Kees bewijzen, maar noemt ze ook vaak indirect en te weinig significant.