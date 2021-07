Dit Amsterdamse festival is niet bang voor nieuwe maatregelen, 'alles op afstand'

Het 10-daagse festival Over het IJ staat misschien ineens wel op losse schroeven nu de coronamaatregelen waarschijnlijk worden aangescherpt. De organisatoren van het festival in Amsterdam-Noord, dat vandaag begint, maken zich desondanks niet zo'n zorgen. Ze werken niet met Testen voor Toegang, maar maken gebruik van digitale gezondheidschecks en is de anderhalvemeter van kracht.

Sinds vrijdag 25 juni is de maatschappij weer bijna volledig open, maar nu dreigen sommige maatregelen na twee weken weer te worden teruggedraaid. De besmettingen lopen snel op en een paar discotheken in Amsterdam besloten daarom hun clubs voor het aankomende weekend uit voorzorg al te sluiten.

Die voornemens heeft de organisatie van het festival Over het IJ niet. De organisatoren hebben er vooral 'heel veel zin' in, vertelt woordvoerder Iris Kodde. Het culturele festival vindt plaats op verschillende terreinen in Amsterdam Noord. In plaats van veel mensen op een terrein toe te laten, hebben de organisatoren er voor gekozen om alles bewust klein te houden.

Toch is het verschil in het totaal aantal bezoekers met voorgaande jaren klein, omdat ze in shifts werken. In totaal worden er 17.000 mensen verwacht, waar dat voorheen rond de 20.000 was. "Doordat het verspreid is, is het verschil niet zo heel groot, alleen dat alles in kleinere groepjes komt." Tegelijkertijd mag er niet meer dan 400 man zijn.

Anderhalve meter

De organisatoren werken dus niet met Testen voor Toegang, waarvoor een negatieve test of vaccinatiebewijs nodig is. "We maken gebruik van gezondheidschecks en alles is op anderhalvemeter georganiseerd." En dat is een verschil met het festival Badpop dat ook vanavond start. Daar mogen de bezoekers nadat ze de poort door zijn de anderhalve meter loslaten.

Bezoekers van het Over het IJ festival moeten wel afstand houden, ook gelden de basisregels. "We hopen dat mensen er goed over nadenken en er discreet in zijn. We hebben het goed geregeld, maar er ligt ook een zekere verantwoordelijkheid bij diegene zelf."

Nieuwe maatregelen

Waarschijnlijk houdt het demissionaire kabinet vanavond een persconferentie waarin ze nieuwe maatregelen aankondigen om de snelle toename van de coronabesmettingen de kop in te drukken.

Ook Kodde volgt het nieuws, al denkt ze niet dat ze bang hoeven te zijn dat het feest straks niet doorgaat. "Ik heb gelezen dat het vooral nachtclubs betreft. We moeten het afwachten, maar we hebben er zelf wel vertrouwen in dat het gewoon kan gebeuren. Het scheelt ook dat het in de buitenlucht plaatsvindt."