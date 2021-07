Raad unaniem: Grote gezinnen niet opzadelen met 100 euro extra afvalstoffenheffing

De gemeenteraad heeft unaniem het Haarlemse plan in de prullenbak gegooid om voor grote gezinnen meer afvalstoffenheffing te rekenen. Het plan zou betekenen dat een gezin van vier of meer personen bijna 100 euro meer moet betalen. "Onacceptabel", vindt D66-fractievoorzitter Dilia Leitner. "We staan nu al in de top-6 van duurste grote gemeenten."

Het knaagt aan het geweten van de Haarlemse raad dat de stad te boek staat als één van de duurste grote gemeenten. Per jaar is een Haarlems huishouden gemiddeld 893 euro kwijt aan ozb, riool- en afvalstoffenheffing. Het bedrag steeg afgelopen jaar minder hard dan in vergelijkbare steden, maar ondertussen zijn de woonlasten wel al gemiddeld 119 euro hoger dan in die vergelijkbare steden.

Haarlem wil graag zo snel mogelijk een beloningssysteem opzetten voor het scheiden van afval. Maar door de financiële onzekerheid, nu er nog steeds geen kabinet in Den Haag is gevormd, is besloten nu geen uitgaves te doen die niet strikt noodzakelijk zijn.

Eerlijker

Zolang dat nieuwe beloningssysteem voor afval scheiden er nog niet is, wilde het college van B en W in ieder geval een eerlijkere afvalstoffenheffing invoeren. Nu wordt er alleen maar onderscheid gemaakt tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. Dat zou specifieker moeten worden, naar een twee-, drie en een meer dan vierpersoonshuishouden.

Maar de enorme stijging in kosten voor de vier- en meerpersoonshuishoudens is voor de voltallige gemeenteraad te absurd. "Dan zijn die gezinnen het duurste uit van heel Nederland!", concludeerde Dilia Leitner van D66. Het stadsbestuur moet terug naar de tekentafel, om een systeem te bedenken dat eerlijker is en toch de 26,5 miljoen euro ophoest voor de afvalverwerking in Haarlem.