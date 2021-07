Beverwijkse milieuwethouder pakt biezen na verhit spoeddebat over GGD-rapport

Een spoeddebat in de Beverwijkse gemeenteraad over het GGD-rapport heeft geleid tot het vertrek van milieuwethouder Haydar Erol. Na een vragenvuur gisteravond over zijn bemoeienis met het inmiddels omstreden GGD-rapport, besloot hij abrupt om op te stappen.

Het debat werd afgelopen dinsdag aangevraagd vanwege de ophef die is ontstaan over het rapport dat vorige zomer verscheen. Daarin concludeert de gezondheidsdienst dat longkanker in de gemeente Beverwijk 27 procent meer voorkomt dan gemiddeld in Nederland. Het Noordhollands Dagblad onthulde dat GGD-directeur Bert van de Velden het woord Tata Steel uit de conceptrapporten liet halen.

Het gemeentebestuur werd donderdagavond tijdens het debat flink aan de tand gevoeld, waarbij zowel burgemeester Martijn Smit alsook Haydar Erol stevige kritiek kregen over (het gebrek aan) communicatie na de publicaties. Afgelopen zaterdag miste Erol een belangrijk VRK-overleg naar aanleiding van de commotie. De wethouder was toen onderweg in een tram met een lege telefoon. Ook de burgemeester was het afgelopen weekend druk met de verhuizing van zijn zoon.

Erol besloot na het verhitte vraaggesprek en een korte pauze om zijn ontslag in te dienen. "Dit debat voelt ongemakkelijk, want het gaat over mijn functioneren. Ik ben daarom tot de conclusie gekomen dat ik per direct mijn functie neerleg", zo luidde zijn verklaring.