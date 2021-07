Taakstraf voor man die bus met wietlading jatte uit Haarlems politiedepot

Heerhugowaarder L. van der Z. (27) is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het stelen van een in beslag genomen bestelbus uit een politiedepot en voor het runnen van een hennepkwekerij. Tegen Van der Z. was 26 maanden gevangenisstraf geëist door de officier van justitie.

Adobe Stock

De rechtbank stelt dat een gevangenisstraf in principe een 'passende straf' zou zijn voor Van der Z., maar omdat de zaak volgens de rechtbank te lang heeft geduurd, wordt Van der Z. gecompenseerd door het verminderen van de straf. De rechtbank zegt dat de redelijke termijn om berecht te worden overschreden is en wil daarom geen 'gevangenisstraf in welke vorm dan ook opleggen'. De zaak speelt namelijk al sinds 2014. L. van der Z. werd op 27 februari van dat jaar door agenten aan de kant van de weg gezet, nadat hij in een gehuurde witte bestelbus in Heerhugowaard door een oranje verkeerslicht reed. De politie doorzoekt de bus vanwege de wietlucht die uit de bus komt. Als de agenten naar de achterkant van de bus lopen, springt Van der Z. achter het stuur en slaat op de vlucht. De bestelbus wordt later die avond teruggevonden zonder Van der Z. en naar het politiedepot in Haarlem gebracht. Diezelfde nacht breekt Van der Z. in bij het depot en steelt de witte bus terug. Hierbij rijdt hij de hekken om het depot plat.

De rechtbank vindt het handelen van Van der Z. 'uiterst brutaal en ondermijnend'. "De verdachte heeft daarmee geen enkel respect getoond voor het gezag van politie en justitie die een publieke taak hebben", aldus de rechtbank. Daarnaast wordt Van der Z. veroordeeld voor het runnen van een hennepkwekerijen in meerdere woningen, waaronder in Den Helder. Ook is hij schuldig gevonden aan het vervoeren van hennepplanten uit Nederland.