Huurders krijgen straks voorrang op huis in Muider nieuwbouwwijk

De voorrangsregel gaat gelden omdat zo een dubbelslag geslagen kan worden, meent politieke partij Hart voor BNM dat met het voorstel kwam. "Door mensen die een sociale huurwoning achterlaten voorrang te geven, hopen we dat er een ‘treintje’ op gang komt, waardoor we niet alleen starters aan hun eerste koopwoning kunnen helpen, maar er ook doorstroming in huurwoningen plaatsvindt", zegt Marieke le Noble van Hart voor BNM.

De doorstroming is hard nodig, omdat de woningmarkt ook in Gooise Meren muurvast zit. Een sociale huurwoning krijgen wordt steeds moeilijker. "De wachtlijsten zijn nog steeds erg lang, dus we zijn blij dat we met deze nieuwe buurt. Juist omdat de grond van de Bredius van de gemeente zelf is, hebben we meer mogelijkheden om dit soort regels op te leggen. Het past helemaal bij ons streven om de achterstand in het aantal betaalbare huur- en koopwoningen in te halen."

Niet te duur

Naast de voorrangsregels heeft de gemeenteraad van Gooise Meren ook bepaald dat de nieuwe koopwoningen op het terrein, zo'n 25 stuks totaal, niet groter worden dan 110 vierkante meter. Ze zouden eerst groter worden, maar door de kleiner te maken moeten ze betaalbaarder worden voor starters.

Naast de koopwoningen komen er overigens ook nog eens 65 betaalbare en zogeheten middendure huurwoningen.