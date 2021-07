Scherpe stijging testafspraken, GGD's schalen capaciteit weer op

De besmettingscijfers lopen snel op en veel mensen willen getest worden op een coronabesmetting. Dat merken de GGD's in onze provincie. Ze zetten daarom extra mensen in; zowel in de teststraten als bij het bron- en contactonderzoek. Eerder werd de bezetting vanwege de lage besmettingscijfers juist nog afgeschaald.

NH Nieuws

Op het coronadashboard van de overheid is een snelle stijging te zien in het aantal besmettingen. Waar er vorige week donderdag landelijk 826 mensen positief getest werden op het coronavirus, waren dat er gisteren 3.688. Die toename is op dit moment niet terug te zien in het aantal ziekenhuisopnames. Bij de GGD's wordt sinds de toename in het aantal besmettingen ook een stuk meer getest. Online een afspraak inplannen is op dit moment heel lastig. "Er is een probleem met de website. Als je een postcode invoert, wordt er aangegeven dat er geen testlocaties beschikbaar zijn", vertelt een woordvoerder van de GGD Amsterdam-Amstelland. "Dan wordt je verwezen naar een nummer en we vragen ook iedereen om dat nummer te bellen voor een test. Dan lukt het namelijk wel." Deltavariant Bij de GGD Hollands Noorden waren ze op een nieuwe stijging voorbereid. "We weten dat het virus niet uit het land is en dat de nieuwe deltavariant er is. Je kon er op wachten dat het ook Noord-Holland aandeed", zegt een woordvoerder. "Dat lijkt ook wel het geval te zijn, maar wij kunnen niet exact zien of het door de deltavariant komt." Toch maakt de GGD zich nog geen grote zorgen. "6 juli waren er 68 besmettingen, dat is wel meer dan eerst, maar geen verdubbeling. Bij ons is sprake van een toename, maar de cijfers zijn nog steeds laag, zeker in relatie tot wat we hebben gehad." Reizen Bij de teststraten van GGD Hollands Noorden is het volgens de woordvoerder 'heel erg druk'. "Dat heeft twee oorzaken. Sinds kort kan je bij de GGD terecht voor reizigerstesten, daar zien we een enorme toeloop." Mensen die daar komen testen, hebben geen coronaklachten.

Quote "Men kan niet meer zo snel terecht als een paar weken geleden toen het erg rustig was" GGD Gooi en Vechtstreek

Deze groep ziet de GGD Zaanstreek Waterland ook veel. "Het aantal testafspraken is bij ons flink toegenomen door 'testen voor reizen'. Dit is echter een apart proces, dat geen invloed heeft op het testen bij klachten." Verdubbeling De GGD Gooi en Vechtstreek kan de vraag naar testen nog aan. "We hadden wel verwacht dat er naar aanleiding van de versoepelingen en de deltavariant een stijging zou komen. Onze teststraten kunnen het gelukkig goed aan." Er is een verdubbeling te zien in het aantal mensen dat zich wil laten testen. "Men kan niet meer zo snel terecht als een paar weken geleden toen het erg rustig was. Maar nog steeds kunnen mensen binnen 24 uur terecht." Begin juni sloot de GGD Hollands Noorden twee teststraten; een in Opmeer en een in Bovenkarspel. Het aantal mensen dat zich liet testen was daar fors omlaag gegaan en de locaties werden heel weinig bezocht. "De twee afgeschaalde locaties blijven nog gesloten. De andere teststraten gaan nu richting hun capaciteit. Het personeel op die locaties was ook afgeschaald en dat is nu weer opgeschaald." In regio Kennemerland hoeven mensen niet langer te wachten op hun testuitslag. "De gemiddelde doorlooptijd van test tot uitslag is niet erg opgelopen", laat een woordvoerder van de GGD Kennemerland weten. "Wie vanmiddag een afspraak wil maken, kan morgenochtend meteen terecht."

NH Nieuws / Maarten Edelenbosch

De GGD heeft als richtlijn dat mensen binnen 24 uur nadat zij een afspraak hebben gemaakt getest kunnen worden. Bij de GGD Holland Noorden lukt dit nog. "Dit wordt nog wel gehaald. We hopen dat het zo blijft." Ook bij GGD Zaanstreek-Waterland zit er hooguit 24 uur tussen. "Dit monitoren we elke dag. Eventueel passen we de capaciteit aan als de wachttijd oploopt." Bron- en contactonderzoek Ook het bron- en contactonderzoek neemt toe naarmate de besmettingen stijgen. "Er zijn weer meer bron- en contactonderzoekers binnen gehaald. Daar zit hier geen probleem", zegt een woordvoerder. De GGD Zaanstreek-Waterland vindt het geen probleem om vaak op- en af te schalen. "Medewerkers die op teststraten en als bron- en contactonderzoeker werken, kunnen we vaak ook bij andere corona-activiteiten inzetten. We hebben genoeg medewerkers bij het bron- en contactonderzoek en kunnen ook een beroep doen op landelijke ondersteuning."