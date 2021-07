Begrip voor facelift A9, maar timing Rijkswaterstaat wekt ook frustratie

Vrijdag is het zover: dan gaat de belangrijke verkeersader (A9) tussen de knooppunten Velsen en Raasdorp flink op de schop. Het wegdek krijgt in de periode tussen 9 juli en 25 augustus nieuw asfalt en ook worden de vangrails en bermen opgeknapt. Maar er is ook kritiek. De timing - zo kort na de lockdowns - wekt frustratie bij ondernemers.

Mariska Roos van De Bazaar in Beverwijk snapt dat er onderhoud moet worden gepleegd, maar noemt het moment van de werkzaamheden 'een flinke domper'. De markt is pal naast de A9 gevestigd. "Dan mogen we eindelijk na alle covid-ellende weer normaal open, en dan wordt de aanrijroute aangepakt. We kunnen er weinig aan veranderen, maar de timing vinden we niet briljant bedacht."

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, hopen ze bij Rijkswaterstaat. Het groot onderhoud ter hoogte van Haarlem, tussen de knooppunten Velsen en Raasdorp, gaat volgens de wegbeheerder namelijk zonder meer tot vertragingen leiden. "Je moet rekening houden met vertragingen tot een half uur. We hebben in de afgelopen periode geleerd thuis te werken, dus als dit mogelijk is doe dat dan ook", aldus omgevingsmanager Mike ter Hoeven.

Ook natuurcamping Schoonenberg in Velsen-Zuid had liever gezien dat de werkzaamheden ten tijde van de lockdown waren uitgevoerd. Eigenaresse Daphne Walker: "Dit is gewoon vervelend. Wij moeten in deze periode wel goed bereikbaar kunnen zijn. Gasten die een dagje weg willen en dan in de file staan, wil je niet. Daar komt dan nog eens bovenop dat ook de sluizenroute nog altijd dicht is, dus veel uitvalswegen zijn er dan niet."

Volgens Walker was een andere planning beter geweest. "Had het werk aan de weg toch iets eerder gedaan. Toen we allemaal nog thuis werkten, had niemand er last van gehad."