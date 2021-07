Hilversum, Laren en Gooise Meren zetten grote stap naar nieuwe woonwijk op Crailo

De komst van de grote woonwijk op Crailo - het gebied op de grens van Hilversum, Laren en Bussum - is een grote stap dichterbij. De gemeenteraden van de samenwerkende gemeentes hebben het bestemmingsplan goedgekeurd. De planmakers spreken van een 'historische stap'.

De komende jaren moet het nu nog grotendeels verlaten Crailo een 'buurtschap' worden. Er komt een woonwijk van 590 woningen, waarvan een derde sociale woningen, een kwart middelduur en de rest duur. De nieuwe huizen worden straks omringd met veel groen: zeker de helft van het hele gebied is al natuur of wordt het straks nog.

Naast het groen en de huizen komen er meerdere bedrijven naar Crailo: zo'n vijf hectare van het gebied wordt gereserveerd voor de komst van bedrijven.

Het bestemmingsplan van het gebied is een belangrijke opmaat naar de daadwerkelijke bouw. Het bepaalt grofweg wat waar komt te staan, maar legt ook voorwaarden vast als het gaat om hoeveel woningen er op een bepaalde plek mogen komen te staan en hoe hoog er moet worden gebouwd.

Drie gemeentes

De komst van het buurtschap op Crailo is bijzonder, omdat het gaat om één plan dat komt op het grondgebied van drie verschillende gemeentes samen. Het vaststellen van het bestemmingsplan was gisteren dan ook nog een hele klus: elke gemeente wilde alleen of samen nog wel aan wat laatste dingen sleutelen.

Het gaat overigens nog wel even duren voordat de nieuwe woonwijk op Crailo echt klaar is. De bouw zelf gaat gefaseerd en duurt tot ongeveer 2030.