Badpop in opbouw en vol vertrouwen: "We kijken niet naar negatief scenario"

Op het terrein van het zwembad in Waarland is morgenavond het eerste grote festival in Noord-Holland. De oplopende besmettingscijfers worden door de organisatie in de gaten gehouden, maar in Waarland heerst de overtuiging dat het festival op een verantwoorde manier kan doorgaan.

Er zullen optredens worden gegeven door BLØF en Waylon voor de ruim vierduizend bezoekers. Alle maatregelen worden getroffen om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. "We hebben 35 scanners aangeschaft voor de CoronaCheck", legt festivalorganisator Wilfred Bruin uit. "Dat hebben we uitbesteed bij een beveiligingsbedrijf, maar dat is wel een hele belangrijke factor." Als de festivalgangers naar het terrein komen, worden ze verzocht anderhalve meter te houden voor ze door de poorten zijn en zijn er verschillende tijdsloten om het publiek te spreiden. "Als er een paar missers tussen zitten of mensen hebben een verkeerd ID-bewijs, dan komen ze er niet in", zegt Bruin stellig. "Voor de poort is het belangrijk dat er anderhalve meter afstand wordt gehouden, maar binnen mag je iedereen knuffelen. Dat is geen probleem."

Quote "We zijn een non-profit organisatie en doen alles voor het dorp, zoals sponsoring van het zwembad, en het zou wel zonde zijn als dat kapotgaat op dat moment" festivalorganisator Wilfred bruin over eventuele schrapping