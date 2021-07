Skelet vinvis eindelijk in elkaar: Ecomare start doneeractie voor meterslange 'puzzel'

Een vinvispuzzel van bijna 20 meter; ga er maar aan staan. Ecomare op Texel kan het niet alleen en zoekt daarom donateurs voor het in elkaar zetten van een gigantisch skelet van een vinvis. Het dier spoelde in de 2017 aan op het strand van Texel, vlak voor de deur van Ecomare. "Nu is het echt tijd dat 'ie in de tentoonstelling komt te hangen", zegt bioloog en conservator Pierre Bonnet.

Wie op 20 augustus 2017 op het strand van Texel was, kan het niet ontgaan zijn. De stank was enorm, maar bioloog Pierre Bonnet deerde het niet. Hij moest en zou het skelet van de aangespoelde gewone vinvis voor Ecomare behouden. "Het was uniek dat een compleet skelet hier voor de deur van Ecomare aanspoelde."

Wonder

De onderkaak, een schouderblad en een staartwervel van de vinvis zijn al enige tijd bij Ecomare. Dat het zo lang duurt voordat de rest erbij komt, heeft vooral te maken met ruimte en geld. Pierre Bonnet van Ecomare is blij dat het nu eindelijk wel lukt. "Het is wel even zoeken geweest, maar de vinvis komt in de zaal van het zeeaquarium."

Bonnet: "De vinvis is honderden kilometers meegesleept door een schip. Het is een wonder dat 'ie met een vaart van 45 kilometer per uur compleet is gebleven. Je kunt het ook aan de schedel ziet dat 'ie klappen heeft gehad." Er is zo'n 20-duizend euro nodig om het skelet van de vinvis in elkaar te kunnen zetten. Preparateur Chris Walen uit Friesland is daar tot zeker eind van dit jaar mee bezig.