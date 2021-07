Horeca Haarlem: “Catastrofaal als clubs en restaurants weer moeten sluiten”

Als de horeca in Haarlem opnieuw de deuren moet sluiten vanwege de stijgende coronacijfers, dan heeft dat volgens Hildo Makkes van der Deijl van Horeca Haarlem grote gevolgen hebben. De rek voor restaurants, kroegen en clubs is er volgens hem uit.

Eerder deze week uitte de GGD al haar zorgen over het aantal toenemende besmettingen in deze regio. Volgens de voorzitter van de Haarlemse afdeling van Koninklijk Horeca Nederland is de angst voor nieuwe maatregelen aanwezig. “We zijn blij dat we net weer open zijn, de schade wordt zelfs nog opgenomen. Als de horeca weer dicht moet, dan zou dat echt catastrofaal zijn. Dan is het voor sommige tenten klaar, de rek is eruit”, aldus Van der Deijl.

De besmettingen vinden volgens de GGD voornamelijk plaats onder jongeren. Vriendinnen Fien en Gabriele gaan over twee dagen op vakantie naar Albufeira en maken zich zorgen. “We kijken wel uit met wat we doen. Er zijn zoveel besmettingen om ons heen. Straks krijgen wij het virus ook en kunnen we niet weg”, vertelt Fien.

