Oud-zwemmer en Hall of Fame-lid Herman Willemse (87) overleden

Schagenaar Herman Willemse is woensdag op 87-jarige leeftijd overleden. Hij werd vijf keer wereldkampioen open water zwemmen en is daarna opgenomen in de Hall of Fame van het zwemmen.

Willemse is samen met Pieter van den Hoogenband de enige Nederlander in die Hall of Fame.

In de jaren zestig domineerde de 'Flying Dutchman' het langeafstandzwemmen en werd hij vijf keer wereldkampioen. Ook werd de Noord-Hollander dertien keer Nederlands kampioen en zwom hij acht keer een Nederlands record. In 1959 was Willemse de tweede Nederlander die het Kanaal over zwom.

Zes jaar geleden ontving Willemse de Gouden Speld van de KNZB bij het verschijnen van zijn autobiografie Vrije Slag.