Provincie en gemeenten tekenen voor 40.000 woningen in Noord-Holland Noord

Namens de provincie heeft gedeputeerde Cees Loggen de Woondeal Noord-Holland Noord ondertekend, samen met de wethouders van de achttien betrokken gemeenten. Dat gebeurde in Alkmaar, waar de komende jaren flink wordt gebouwd. Gelijk is ook het Woonakkoord Regio Alkmaar ondertekend.

De Woondeal gaat over de bouw van rond 40.000 woningen tot 2030 in Noord-Holland Noord, het regionale woonakkoord om de realisatie van jaarlijks minimaal 2.000 woningen tot 2030.



Er zal veel meer gebouwd gaan worden dan nodig voor woningzoekenden in de regio, om ook woonruimte te bieden aan mensen uit de Metropoolregio Amsterdam. En onder andere voor hen zal daarom vooral rond OV-knooppunten worden bijgebouwd, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Minister Ollongren is gevraagd in de Woondeal te investeren via de Woningbouwimpuls, onder andere voor het verplaatsen van milieubelastende bedrijven en het verbeteren van de stations en het spoor op de lijn Amsterdam – Alkmaar – Hoorn. De minister beloofde onlangs aan de Tweede Kamer om in september met de regio in gesprek te gaan.