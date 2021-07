Knappe oefenzege van FC Volendam op eredivisionist PEC Zwolle

In de beginfase zette FC Volendam direct de toon in Zwolle. Het Nieuwe Oranje had het meeste balbezit en creëerde ook mogelijkheden. Zo zag aanwinst Daryl van Mieghem zijn schot geblokt worden en werd Mühren in stelling gebracht, maar de spits verspeelde de bal.

Doelpunt Mühren

Niet veel later was het wel raak voor Mühren. De topscorer van afgelopen seizoen in de eerste divisie tikte met een mooie beweging een voorzet van Martijn Kaars over PEC-doelman Kostas Lamprou heen: 0-1. Zonder kansen weg te geven haalde Volendam de rust.

Ook in de tweede helft kon FC Volendam, ondanks de nodige wisselingen, goed meekomen met PEC Zwolle. De thuisploeg leek via Jarno Westerman wel op gelijke hoogte te komen, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel.

Beers beslist de wedstrijd

Daar profiteerden de bezoekers van, want een paar minuten later was het 0-2. Na snelle aanval gaf invaller Lequincio Zeefuik uitstekend voor op de eveneens ingevallen Jim Beers, die van dichtbij hard raak schoot.

Volgende week vrijdag is Heracles Almelo de volgende tegenstander van FC Volendam in de voorbereiding op komend seizoen.

Opstelling FC Volendam: Lauwers (Deronja/31, Vlak/61); Kasius (Kruiver/46), Mirani, Van de Ven (B. Plat/46), Murkin; A. Plat (Twigt/46), Antonioli (Schulte/46), Deul (Panka/46); Kaars (Zeefuik/61), Mühren (El Kadiri/31), Van Mieghem (Beers/46)