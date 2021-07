Materiaal- en personeelstekorten voor festivals: "Tenten staan bij teststraten GGD"

Het is Bevelander van Haarlem Jazz gelukt om zijn spullen te verzamelen, maar dat viel niet mee. "Je moet ook creatief zijn, als iets er niet is moet je iets anders bedenken.

Ook Bart Geleijnse, organisator van het Veerplasfestival ondervindt problemen. "Het is echt heel lastig, ik ben er wel druk mee geweest de afgelopen weken. Ik ben blij dat wij in juli ons festival hebben, want in augustus staan er veel meer gepland en ik vraag me echt af waar ze de spullen vandaan gaan halen."

Ook is er een tekort aan goede medewerkers. "Er zijn te weinig horeca-professionals en te weinig echte stagebouwers beschikbaar", vertelt Bart van het Veerplasfestival. En dat bedoelt hij de specialisten die bijvoorbeeld als barhoofd werken op het festival. Oproepkrachten vinden voor een baantje bij de kassa, is volgens hem niet het grootste probleem.

Deze professionals hebben vaak ander werk aangenomen afgelopen jaar en geven dit niet zomaar weer op. "Van onze pool is nog maar 25 procent over", vertelt Martijn van Haarlem Jazz. "Het merendeel is ook naar de GGD overgestapt of zijn andere banen gaan zoeken."

Samenwerken

Martijn ziet wel veel meer samenwerking en saamhorigheid ontstaan door de huidige situatie. "We werkten al wel samen met andere festivals, maar nu lenen we personeel uit en ook materialen. Dus dat is wel het mooie wat hieruit voortkomt. "