Neerschieten De Vries een aanslag op de rechtsstaat? "Letterlijk de mond gesnoerd"

De aanslag dinsdagavond op misdaadverslaggever Peter R. de Vries is een aanslag op de rechtsstaat. Demissionair premier Mark Rutte riep het, net als justitieminister Grapperhaus en ook onze koning. Maar wanneer is iets een 'aanslag op de rechtsstaat'?

En dan heeft Drogt het niet alleen over (misdaad)journalisten, maar ook over rechters, advocaten en officieren van justitie. Volgens advocaat Richard Korver wordt het veiligheidsgevoel aangetast. "En als dat gebeurt met mensen die in de rechtsstaat werkzaam zijn, dan wordt het wel moeilijk werken."

Toch kan je spreken van een aanslag op de rechtsstaat, zegt criminoloog Marijke Drogt. "Peter deed gewoon zijn werk, en letterlijk is hem de mond gesnoerd. En de impact daarvan op hem, en op andere mensen die dat werk doen, is natuurlijk enorm. Vanwege die impact kan je zeggen dat het gaat om een aanslag op de rechtsstaat, en op de vrijheid van mensen die hun werk doen."

Koning Willem-Alexander reageerde gisteren tijdens een staatsbezoek in Duitsland op de aanslag op Peter R. de Vries: "Dit was een aanslag op de journalistiek, de hoeksteen van onze rechtsstaat. En daarmee ook een aanslag op de rechtsstaat.” Alleen is nog niet bekend wie verantwoordelijk is voor de liquidatiepoging.

Veelkoppig monster

Uit welke hoek de kogel kwam is onbekend, maar het vermoeden is dat een grote criminele organisatie achter de aanslag zit. Zo is Peter R. de Vries in het Marengo-proces vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. In deze zaak zijn de broer van deze kroongetuige, en ook zijn advocaat Derk Wiersum al geliquideerd. Een emotionele Grapperhaus stelt vast dat de georganiseerde misdaad steeds gewelddadiger en gewetenlozer wordt. "Een veelkoppig monster dat keihard moet worden bestreden."

Maar volgens criminoloog Drogt is keihard aanpakken alleen niet genoeg. "Eigenlijk wil je voorkomen dat mensen in zo'n geharde wereld terechtkomen. Dat is niet het meest populaire geluid, omdat mensen dat associëren met een hele softe aanpak en buurthuizen, maar we weten gewoon dat het ontstaan van criminaliteit met allerlei risicofactoren begint. Je ziet vaak verwaarlozing in gezinnen, je ziet vaak achterstand. En ik denk dat daar voor de toekomst nog de meeste winst te behalen is."