21 maanden cel voor Amsterdammer die Richard (26) doodschoot tijdens videoclip

De 23-jarige Amsterdammer Frank Y. is in hoger beroep veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie voor het doodschieten van zijn jeugdvriend Richard Cordova (26) tijdens het opnemen van een videoclip. Het Hof oordeelde net als de rechtbank dat er geen opzet in het spel was.

Y. was in de avond van 27 januari 2020 thuis bij Cordova om een videoclip op te nemen. De clip zou gaan over een man die opgroeit in een buurt met drugs, wapens en geweld. Y. gebruikte hiervoor een echt vuurwapen met munitie. Zwaar onder invloed van alcohol en drugs haalde hij meermaals de trekker over. Later, toen het wapen doorgeladen was, ging het mis: Cordova werd dodelijk getroffen.

Opzet

De rechtbank veroordeelde Y. eerder tot een jeugddetentie van 24 maanden. Het Openbaar Ministerie ging hiertegen in beroep, omdat het aanvankelijk uitging van opzet. Tijdens de zitting in het hoger beroep kwam het OM echter tot de conclusie dat dit niet het geval was.

Volgens het Hof was Y. nooit van plan om zijn vriend dood te schieten, maar was er wel sprake van een zeer ernstig gebrek aan zorgvuldigheid. Hij nam bewust enorme handelingen en handelde roekeloos, luidt het oordeel.

Jeugdstrafrecht

De man was tijdens het incident meerderjarig, maar het Hof ziet in de persoonlijkheid van Y. aanleiding om het jeugdstrafrecht toe te passen. Daarnaast bracht het de straf terug van 24 naar 21 maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

AT5 woonde destijds de emotionele herdenking van Richard bij: