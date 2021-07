Brand legt strandhuisjes in de as: "Het strandfeest is voorbij"

Vier strandhuisjes zijn op het strand van Castricum compleet in de as gelegd na een heftige brand. De brand ontstond gisteravond vermoedelijk na een ongelukje met een gasfles. Een van de huurders liep lichte brandwonden op. "We zijn erg geschrokken, maar gelukkig zijn het alleen maar spullen", aldus verhuurder Kevin Bredewout.

Op het strand neemt verhuurder Kevin Bredewout een paar foto's van de zwartgeblakerde puinberg. Die moeten zo snel mogelijk naar de verzekeraar. Van de vier strandhuisjes is niets over. Alleen het skelet van een strandstoel en een hoopje felgekleurde kleding is nog enigszins herkenbaar. "Het zomerseizoen is net begonnen en dan krijgen de eigenaren te horen dat hun plekje verwoest is, dat is natuurlijk een drama."

Leed

Sacha Stenekes uit Den Helder heeft al drie jaar een huisje in Camperduin. "Lekker makkelijk om je spullen bij de hand te hebben en af en toe een kop koffie te zetten", vertelt hij aan NH Nieuws. Met zijn huisje is, tot zijn grote opluchting, niks aan de hand. "Het is super dat de brandweer het zo snel heeft kunnen blussen. Voor ons en andere huisjesbezitters blijft een hoop leed bespaard."

Hoe groot de schade is, is goed te zien in onderstaande video. Tekst loopt door onder de video.