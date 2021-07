Transformatie winkels: stadskarakter in gevaar of oplossing voor leegstand?

Ondanks dat het leegstandspercentage in Noord-Holland onder het landelijk gemiddelde ligt, is de huidige situatie niet rooskleurig. Uit de Monitor Detailhandel blijkt dat meer dan een derde van de Noord-Hollandse winkels gemiddeld een hoog tot zeer hoog risicoprofiel heeft. Transformatie naar woningen wordt als belangrijke oplossing gezien, maar wat betekent dit voor een stadscentrum?

Volgens retaildeskundige Fred Rutgers brengt de transformatie naar woningen mogelijk de aantrekkelijkheid van de stad in gevaar. “Anders komen de andere winkels in een dood stuk te zitten en dat is slecht voor de omzet.”

“In kleine en middelgrote plaatsen is al langer duidelijk sprake van leegstand”, legt stadsgeograaf Bas Spierings uit. “Maar recentelijk speelt dit zich door corona ook in de grote steden meer zichtbaar af. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Dit omdat het recreatief winkelen en het toerisme door de lockdown grotendeels stillag."

Minder kwaliteit en diversiteit

Volgens de stadsgeograaf vermindert leegstand de aantrekkingskracht van een straat. Er zijn minder winkels om te bezoeken en het kan zorgen voor vermindering van de kwaliteit en diversiteit van winkels, wat weer tot minder bezoekers en minder bestedingen leidt.

De Kop van Noord-Holland kent met een percentage van 8 procent het hoogste leegstandspercentage, opgevolgd door Gooi en Vechtstreek (7,9 procent) en de IJmond (7,7 procent), zo blijkt uit de Monitor Detailhandel. In Den Helder liep het leegstandspercentage fors op met 11 procent. De stijging is ook te zien in Castricum, Hilversum en Bergen. In Bergen is de leegstand verdubbeld.

Omvorming tot appartementen

In Laren, Enkhuizen en Purmerend nam het percentage juist sterk af. De halvering in Purmerend is onder meer het gevolg van de transformatie van winkels naar appartementen. Het gaat hier om winkels in de buitenring die werden omgevormd tot woningen. ”Ook wonen boven winkels is gerealiseerd. Die panden zijn opgekocht door vastgoedeigenaren. De winkeliers konden er dan in blijven, maar de opslagruimten werden woningen", laat wethouder Mario Hegger van Economische Zaken, stadspromotie en marketing van Purmerend weten.

Ook in Hoorn, kijken ze in de richting van transformatie van woningen als oplossing voor de leegstand. De gemeente kwam 1 januari 2021 met een subsidieregeling van 75.000 euro die binnen mum van tijd op was. De Raad heeft inmiddels ingestemd met een verruiming van de subsidie Wonen boven en in winkels met nog eens 75.000 euro voor een jaar.