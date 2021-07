Dit cruiseschip is vandaag als eerst aan de beurt voor Janssen-prik voor zeevarenden

Zo'n 120 bemanningsleden van cruiseschip MS Oosterdam werden vandaag in IJmuiden als eerst van alle zeevarenden in Nederland gevaccineerd met het Janssen-vaccin. "De bemanning staat te trappelen om de vaccinatie te kunnen nemen", zegt director fleet operations Sibrand Hassing.

De Nederlandse overheid heeft besloten zeevarenden het Janssen-vaccin te geven. Daarmee is die groep na één dosis gevaccineerd. "Niemand is verplicht om de vaccinatie te nemen", zegt Hassing.

NH Nieuws-verslaggever Sjoerd Hilarius was vanochtend bij het cruiseschip voor NH Radio. Driekwart van alle Nederlandse volwassenen heeft tenminste één coronaprik gehad, maar de vaccinatie van bemanningsleden van cruiseschepen is pas vandaag begonnen.

Zorgen om besmetting

Normaal gesproken zijn er ongeveer 700 bemanningsleden op het schip aan het werk tijdens een cruise voor 2.000 passagiers. Vandaag zijn er vandaag 'maar' 120 bemanningsleden aan het werk. "Het schip ligt nu ten anker. We gaan nog niet varen", legt Hassing uit.

Met de vaccinatie van de bemanningsleden, is de zorg voor een corona-uitbraak aan boord een stuk minder. "Daar waren we wel bang voor. We hebben coronaprotocollen ontwikkeld om een uitbraak te voorkomen", zegt Hassing. "Een besmetting is het laatste wat we willen."