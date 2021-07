Herdenkingsbord Jellepad weer uit Julianapark verdwenen: "Ga je toch niet meenemen!"

Eén van de twee borden die het Jellepad in het Julianapark in Hoorn aanduiden, is weer verdwenen. Het bord is een in memoriam voor Jelle Blaauw, een bekend en geliefd gezicht in het Julianapark, die in januari 2019 op 59-jarige leeftijd overleed aan darmkanker.

Bord Jellepad Julianapark in Hoorn

Beeldend kunstenaar Christiaan Heydenrijk, die zo’n 35 jaar bevriend was met Blaauw, is initiatiefnemer van het Jellepad. Hij heeft vijf jaar geleden een kaartje gemaakt van alle paden van het park en daarbij ook alle paden namen gegeven, zoals het Vleugelnootpad en het Pad Langs Het Water. “Er was een pad langs het voetbalveld dat ik nog geen naam had gegeven en dat heb ik het Jellepad genoemd, omdat hij nogal een bekend figuur was.”

Julianapark padenlijst

Naast dat je Blaauw regelmatig in het park tegenkwam, beheerde hij ook de facebookpagina Julianapark Hoorn, een facebookgroep met ruim 1.400 leden. “Na zijn overlijden riepen gelijk mensen uit de achterban dat het Jellepad zichtbaar moest worden. Daar heb ik voor gezorgd”, vertelt Heydenrijk. En met donaties van mensen uit de groep heeft hij de twee bordjes kunnen realiseren. Bordje verdwenen Anderhalve maand geleden verdween het bord ook al. Toen het was meegenomen door een groep jongeren, waarvan eentje ook Jelle heette. Een oplettende bewoner heeft ze toen gezien en het bord weer opgeëist. En nu is hetzelfde bord weer verdwenen. “Het is een In Memoriam bord. Daar ga je toch niet aanzitten met je handen. Dat ze zo’n bord moeten jatten. Vind ik echt een beetje sneu”, laat Heydenrijk weten. ‘Buitengewoon sportieve daad’ Op dit moment zijn er nog geen plannen om het bord te vervangen, maar als er veel vraag komt uit de achterban, dan ga hij wel weer een bord ophangen. “De aanhouder wint”, benadrukt Heydendijk. Hij hoopt dat het bord weer boven water komt. “Laten we hopen dat degene die hem heeft, hem terug brengt. Dat ga je toch niet meenemen. Ze kunnen hem terugbrengen naar mijn atelier in de Muntstraat. Dat zou ik een buitengewoon sportieve daad vinden.”