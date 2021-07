Volgende burgemeester Hilversum moet 'warm, daadkrachtig en benaderbaar' zijn

De Hilversumse politiek spreekt dan ook van een 'boegbeeld'. Voor Hilversummers, maar zeker ook regionaal. "De burgemeester is toegankelijk en heeft aandacht voor álle inwoners, in elk van de buurten en wijken, van alle leeftijden en in alle lagen van de bevolking", zegt de gemeenteraad.

"De burgemeester moet er zijn voor alle inwoners en oog hebben voor minderheden of ondergeschoven groepen in de samenleving"

Volgens de politiek moet de nieuwe burgemeester ook een 'frisse wind' zijn. Wel moet de nieuwe burgemeester genoeg bestuurservaring hebben, al zegt Hilversum dat dat niet per se hoeft te zijn doordat hij of zij nu ergens anders wethouder of burgemeester is. Pieter Broertjes was voor zijn benoeming tot burgemeester van Hilversum tenslotte hoofdredacteur van een krant.

Wat Hilversummers willen

Voor het maken van deze schets hebben ook Hilversummers aangegeven wat zij belangrijk vinden. Als het gaat om de persoonlijkheid moet de nieuwe burgemeester volgens Hilversummers vooral 'sociaal en warm' zijn, maar ook daadkrachtig, slagvaardig, empathisch eerlijk en integer. Ook wordt genoemd dat de nieuwe burgemeester benaderbaar en betrokken moet zijn.

