Dijklanderziekenhuis: 'Nog geen aanvullende maatregelen, maar blijven wel waakzaam'

Op dit moment ligt er maar één patiënt met corona in het ziekenhuis in Hoorn. “Er is voor ons geen aanleiding voor aangescherpte maatregelen”, zegt Marjolein Beijne, woordvoerder van het ziekenhuis.

“We zijn wel waakzaam voor hoe het zich gaat ontwikkelen. Het gaat nu vooral om jongeren tussen de 18 en de 24 jaar. Die zijn wel besmet en hebben misschien wat klachten, maar belanden niet in het ziekenhuis. Maar we houden goed in de gaten wat er straks gaat gebeuren na de vakantieperiode.”

Stijging coronagevallen

De afgelopen week is landelijk het aantal coronabesmettingen explosief gestegen. Maar volgens Harry Katstra, woordvoerder van de GGD Hollands Noorden, is er wel een stijging in de regio, maar niet zo groot als de landelijke cijfers. “Het loopt wel op. Maar het is zeker niet bijna een verdubbeling. Nog niet. Bij ons is wel sprake van een toename, maar het is nog steeds laag en zeker in relatie tot wat we hebben gehad.”