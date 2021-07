Showtuin als etalage voor de zaadbedrijven: "Ze krijgen niet voldoende aandacht"

Jarenlang was er zo'n tuin, vlakbij de Enkhuizer zaadbedrijven. Toen met alleen nog bloemen. En dat wil een groep vrijwilligers nieuw leven inblazen. Een soort Keukenhof in het klein, maar dan naast bloemen ook groenten en kruiden. Want de West-Friese zaadindustrie levert wereldwijd zaden, maar volgens de initiatiefnemers weten veel mensen er te weinig van. "Ze hebben geen flauw benul wat de zaadbedrijven doen", legt Van Diepen uit.

"Waar komt een spruitje vandaan, een prei. Een prei wordt verkocht in een zakje in de supermarkt. Maar niemand heeft hem zien groeien. En dat soort dingen willen we kenbaar maken aan de mensen."

Niet alle zaadbedrijven al enthousiast

Drie jaar geleden ontstond het idee en inmiddels is het eerste deel van de tuin klaar. Dit jaar wordt vooral geëxperimenteerd. Maar volgend jaar zomer hopen ze ook publiek te kunnen ontvangen. Ondanks al hun inzet lopen niet alle zaadbedrijven al gelijk warm om bij te dragen aan de tuin. "We hebben ze uitgenodigd om te kijken, dus hopen dat dit voldoende is en ze zeggen: 'dat willen we ook'. Maar ik kan me voorstellen, dat als je niet weet wat het betekent, je zegt: 'even niet'."

Ondertussen werken de vrijwilligers hard door. In totaal zo'n 25, vaak met een achtergrond in de zaadindustrie. En ook nu is er weer een nieuwe groep begonnen. Onder wie Irene Lijnsvelt. "Ik ben al heel veel in m'n eigen tuin bezig, maar om met een stel mensen hier te werken, vind ik gewoon gezellig. Straks is het een prachtig gezicht en kunnen mensen komen kijken."