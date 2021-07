Talloze sigarettenpeuken van de straat gelicht, 'heel erg probleem'

Honderdduizenden sigarettenpeuken worden vandaag van de straten in onze provincie gelicht door tientallen vrijwilligers. Van Hoofddorp tot Enkhuizen en van Hilversum tot Den Helder vinden opruimacties plaats, als onderdeel van een landelijke actie om de peuk uit het straatbeeld te laten verdwijnen. Dat is hard nodig: meer mensen moeten bewust zijn van de gevolgen voor het milieu, vindt Bernadette Hakken.

De mede-initiatiefneemster van deze landelijke opschoondag staat beter bekend als 'het peukenmeisje'. Al een aantal jaar raapt ze sigarettenpeuken van de straat. En ook vandaag staat ze er, met een emmer vol opgeraapte peuken in de hand, in de metro van Amsterdam.

Daar wordt ze ondertussen aangesproken door iemand die haar in het Duits benadert. Of ze kan uitleggen wat ze aan het doen is. Ze moet erom lachen, maar het maakt ook duidelijk hoe zeer de bewustwording rond de gevolgen van sigarettenpeuken op straat nog ontbreekt, zegt Bernadette. "Je ziet hoe weinig mensen zich realiseren hoe slecht het is. Het is heel erg geaccepteerd om je peuk op straat te gooien, dat is een heel erg probleem."

Milieu

Ze heeft talloze redenen waarom de gevolgen van zo'n peuk op straat zo groot zijn. Zeker het plastic dat in de filters zit heeft grote gevolgen, zegt Bernadette. Het stroomt via de peuken in ons water. Ook dieren drinken daarvan.

"Dagelijks in Nederland wordt er een vuilniswagen vol met peuken in het milieu gekiept. Daarmee wordt een enorme hoeveelheid giftige stoffen in het milieu gedumpt", legt ze uit. Die zitten namelijk in die sigaretten verwerkt. Vogels eten ze vervolgens op. "Onderzoek wijst uit dat 70 procent van de zeevogels peuken in hun maag hebben. Ook is bewezen dat zaden van planten slechter opkomen als je er een sigarettenfilter bijlegt. En een aantal van die zaden zijn weer het hoofdbestanddeel van voedsel voor ons vee."