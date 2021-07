Ook voor gemeenten financieel zwaar coronajaar: bijna 19 miljoen aan extra kosten

"We verwachten ook in 2021 nog lang last te hebben van corona"

Wethouder financiën Marjon van der Ven houdt ook dit jaar weer rekening met een financieel zwaardere zomer. "De nog komende financiële gevolgen voor de gemeente zijn erg afhankelijk van hoe het verder gaat met corona, maar we verwachten hier ook in 2021 nog lang last te hebben. Het is moeilijk in te schatten, we zien dat de haven met mooi weer nog steeds vol ligt met pleziervaart."

Noodfonds

Nog voor Den Haag vorig jaar met de grote steunpakketten over de brug kwam, stelde de Hoornse gemeenteraad al een eigen noodfonds beschikbaar van 2,4 miljoen euro. De gemeente haalde dit bedrag uit haar eigen algemene reserve. Daar is nu nog een kleine negen ton van over. Volgens van der Ven is dat genoeg om nog komende financiële klappen mee op te vangen.

Naast nog verder oplopende inkomstenderving, kwam de gemeenteraad deze week met een extra steunpakket voor Hoornse ondernemers. De gemeente zal bepaalde belastingen kwijtschelden en geeft bijvoorbeeld gratis evenementen- of exploitatievergunningen af. Ook deze tegemoetkoming zal betaald worden uit het resterende bedrag van de coronareserve.

Van Der Ven geeft aan dat de gemeente zich ook deze zomer constructief op zal stellen om ondernemers binnen de mogelijkheden open te laten gaan. Vorig jaar was de gemeente bijna een ton kwijt aan beveiliging en andere maatregelen, om bijvoorbeeld verruimde terrassen in de binnenstad mogelijk te maken. "En de verruimde terrassen bezetten weer een deel van de parkeerplaatsen, dat ook weer zorgt voor lagere parkeerinkomsten", vult van der Ven aan.

Minder toerisme

Enkhuizen kan meepraten over het gemis aan toerisme: de stad moest het doen met een half miljoen minder aan toerismebelasting en havengelden dan verwacht. Daarnaast maakte de gemeente nog eens 2,3 miljoen aan extra kosten, als gevolg van de coronacrisis. Dat is net iets meer dan Hoorn aan coronakosten boekte in 2020.