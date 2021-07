Streep door omstreden plan voor zonnepanelen op monumentale vesting

Er komen geen zonnepanelen op monumentale delen van de vesting van Naarden. Dat heeft de gemeenteraad van Gooise Meren besloten nadat er eerder veel ophef was over de eventuele komst van de zonnepanelen. Naarders hadden er veel kritiek op.

Met de status als 'zoekgebied' zou er onderzocht worden over er zonnepanelen konden komen boven de parkeerplaats op bastion Nieuw Molen. Dat plan kwam een maand geleden voor veel Naarders 'als een duveltje uit een doosje'. De vesting heeft een monumentenstatus en een beschermd stadsgezicht.

Geen zoekgebied meer

Er gaat nu toch een streep door het plan. Hoewel een groot deel van de gemeenteraad een maand geleden meende dat een onderzoek geen kwaad kan en de wethouder verzekerde dat het hele plan nog lang niet beklonken was, klonk er ook grote kritiek van politieke partij Goois Democratisch Platform, de grootste oppositiepartij van de gemeenteraad.

"Naarden Vesting is één van de mooiste en grotendeels in takt gebleven vestingsteden ter wereld. Een (verhoogde) plaatsing van zonnepanelen zou in onze ogen grote afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarde en het aangezicht van de vesting", aldus fractievoorzitter Jelmer Kruyt.

Een voorstel van de partij om het Naarder bastion te schrappen als zoekgebied kon gisteravond rekenen op steun van een meerderheid van de gemeenteraad van Gooise Meren.

Het Naarder zoekgebied wordt daarmee geschrapt van de Regionale Energiestrategie. Dat is overigens allesbehalve het eerste Gooise zoekgebied waar toch een streep door gaat. Eerder werden al alle zoekgebieden voor windmolens - onder andere de Aetsveldsepolder en de Bloemendalerpolder van Weesp - geschrapt na felle kritiek.