Gemeente biedt financiële hulp aan getroffen ondernemers coronacrisis

Ondernemers in Hoorn, die door de coronamaatregelen van het Rijk hun werk voor langere tijd deels of helemaal stil moesten leggen, krijgen financiële hulp van de gemeente. Deze ondernemers hoeven bepaalde belastingen niet te betalen aan de gemeente en de gemeente betaalt voor getroffen ondernemers en instellingen (gedeeltelijk) hun zakelijke gemeentelijke belastingaanslag.

Het gaat om groepen van ondernemers en sectoren die gedwongen de onderneming een langere periode niet uit konden voeren. Vooral ondernemers in de detailhandel (non-food) en sectoren als: horeca, toerisme, kunst en cultuur, sport en dans en verzorging vallen in deze categorie. De gemeente heeft de categorieën aangewezen op basis van de standaard bedrijfsindeling bij de Kamer van Koophandel.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]