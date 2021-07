Dijklander Ziekenhuis roept 42 patiënten op door medische fouten klinisch psycholoog

Het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend heeft 42 patiënten opgeroepen omdat die mogelijk een onvolledige of onterechte diagnose hebben gekregen van een voormalig klinisch psycholoog. Uit extern onderzoek blijkt dat de neurologische zorg die de voormalig medewerker uitvoerde op een aantal punten tekort is geschoten.

De werkwijze van de medewerker kwam aan het licht toen dossiers bij vertrek werden overgedragen aan collega’s. Zij trokken aan de bel vanwege twijfels over het volgen van de richtlijnen rondom neuropsychologische onderzoeken en de interpretatie van resultaten. Hierop zijn externe onderzoekers ingeschakeld die 180 dossiers van de klinisch psycholoog hebben onderzocht.

Geheugenklachten of denkproblemen

Het gaat om dossiers van patiënten met geheugenklachten of andere denkproblemen. Mogelijk heeft een deel van de 42 betrokken patiënten een onvolledige of onterechte diagnose gekregen. "We leven mee met de patiënten en beseffen dat de impact groot zal zijn als blijkt dat de diagnose of medicijnen moeten worden bijgesteld", vertelt Jeroen Muller, voorzitter raad van bestuur van het Dijklander, in een verklaring. "Dit past niet bij de kwaliteit en standaard van zorg waar we als ziekenhuis voor staan."

Alle 42 betrokken patiënten zijn benaderd. "De patiënten worden opgeroepen om te bepalen wat de mogelijke gevolgen zijn", zegt woordvoerder Ellen van Ruiten van het Dijklander Ziekenhuis. Ook is de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geïnformeerd.

Voor de Purmerendse locatie van het ziekenhuis wordt nagegaan hoe de zorg optimaal georganiseerd kan worden, met ondersteuning van neurologische experts van buitenaf. Tot die tijd worden alle neurologiepatiënten met geheugenproblemen gezien op de ziekenhuislocatie in Hoorn.

Speciaal telefoonnummer

Het ziekenhuis heeft een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen voor patiënten die vragen hebben over dit onderzoek. Het is tijdens kantooruren bereikbaar via 0299-257766.