KLM doet onderzoek naar personeel dat 'oprotten' roept naar Marokkaans vliegtuig

Wanneer de video is opgenomen, wist een woordvoerder van KLM niet. De maatschappij vermoedt dat het filmpje recentelijk is opgenomen en op sociale media, zoals TikTok en Instagram, is gedeeld. De man die in beeld te zien is, draagt KLM-werkkleding. Wie de medewerkers zijn en of ze daadwerkelijk in dienst zijn van KLM wordt nog uitgezocht.

Het filmpje stond oorspronkelijk op TikTok en is, voorzien van anti-racistisch commentaar, meerdere keren opnieuw geüpload op andere sociale media.