De Peiling: strengere coronaregels voor jongeren om besmettingen tegen te gaan?

Het aantal coronabesmettingen maakte gisteren een grote sprong naar ruim 3600, dat is te zien op het coronadashboard . Vorige week lagen de dagcijfers nog rond de 600. De meeste positieve tests komen van jongeren. Wat betekent dit voor jongerenvakanties en afreizen naar het buitenland? En moeten alle nachtclubs het voorbeeld volgen van Club NYX en Café Exit in Amsterdam om hun deuren dit weekend gesloten te houden vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen?

De Tweede Kamer vindt het goed dat Hugo de Jonge een spoedadvies heeft gevraagd aan het Outbreak Management Team. In een debat over de coronapandemie zeiden verschillende Kamerleden dat ze vrezen dat het aantal besmettingen hier zo ver oploopt dat andere landen Nederlandse vakantiegangers gaan weren.

De meeste besmettingen zijn terug te leiden tot horeca en feesten in grote steden zoals Amsterdam, Groningen en Enschede. Volgens OMT-voorzitter Jaap van Dissel van het RIVM zijn nieuwe sluitingen niet nodig als bestaande, gerichte maatregelen zoals toegangstesten beter worden nageleefd, of eventueel wat worden aangescherpt, meldt het AD. De Jonge maakte gisteren bekend dat mensen binnenkort na hun laatste prik twee weken moeten wachten voordat ze toegang krijgen tot clubs en discotheken.

Welverdiende vakantie

Jan Paternotte van D66 zei zich rot geschrokken te zijn van de steile curve omhoog van de laatste dagen: "Met dit tempo staan we aanstaande zondag op rood op de kaart van het Europese centrum voor ziektebestrijding ECDC", dat meldt de NOS. In dat geval kunnen andere landen voorwaarden gaan stellen voor Nederlandse vakantiegangers, zoals een quarantaineplicht of een inreisverbod. Volgens PVV-Kamerlid Fleur Agema moet dat voorkomen worden: "Want de hardwerkende Nederlanders zijn toe aan een welverdiende vakantie."