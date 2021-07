Vier strandhuisjes afgebrand op strand Camperduin

Op het strand van Camperduin zijn vanavond vier strandhuisjes afgebrand. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig. Inmiddels is het vuur onder controle.

Het gaat om zogeheten portocabins, die eigendom zijn van strandpaviljoen Luctor et Emergo, zo vertelt een medewerker aan NH Nieuws. Het strandpaviljoen zelf is ongeschonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.