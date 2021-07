'Metaalmoeheid oorzaak gebroken wiek Schermer molen'

Volgens molenaar en bewoner Fred Oudejans van Bovenmolen G bij Schermerhorn is het afbreken van een van de roeden van zijn molen, afgelopen dinsdag, te wijten aan metaalmoeheid. Oudejans bleef bij het ongeluk gelukkig ongedeerd, en gisteren is begonnen met de verdere demontage van de vleugellamme wieken. Zaterdag worden met een kraan de roeden er afgehaald.

De roeden, de gekruiste armen waar de wieken op gemonteerd zitten, zijn van ijzer. De gebroken roede komt uit 1995. "Nog een jonkie, want die dingen gaan wel vijftig jaar mee", zegt molenaar Oudejans.

"De ander is van 1964. Daar lag al een nieuwe roede voor klaar om 'm te vervangen. Een tweede exemplaar komt van de Museummolen verderop aan de Noordervaart, daar waren ook nieuwe voor besteld. We schuiven dus wat."

Schade had groter kunnen zijn

De gebroken roede heeft de rieten kap van de molen beschadigd. "Die kap wordt nu waterdicht gemaakt. En voor de rest valt de schade nog enigszins mee", stelt de molenaar. "De as, bovenin de molen waar de roeden aan vast zitten, is verschoven en moet weer op z'n plek gezet worden, maar de andere draaiende onderdelen zijn gelukkig heel gebleven."

Wat de schade bedraagt en hoeveel de reparatie gaat kosten, kan Oudejans niet precies zeggen. "Het loopt al gauw in de tienduizenden euro's. Eén roede kost al 25.000 euro."

Röntgen-onderzoek

Dat de nog redelijk jonge roede kon afbreken, is volgens Oudejans te wijten aan metaalmoeheid. "Het kan niet anders. Deze roede is gelast, maar de breuk zit niet in een lasnaad. Hij is gewoon doormidden gegaan. Daarom zal de breuk met röntgen onderzocht worden." De andere - oude - roede is niet gelast 'en millimeters dikker dan die kapotte'.

Volgens Oudejans zijn er meer molens in de Schermer die dezelfde type roeden hebben als degene die nu geknapt is. "Dus je wil graag zeker weten wat er aan de hand is." De molenaar denkt de Bovenmolen G over twee maanden hersteld is.