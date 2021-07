Club NYX en café Exit dit weekend dicht vanwege oplopende besmettingen in Amsterdam

"We vinden het niet verantwoord open te gaan," schrijft de club op Twitter. Afgelopen weekend ging het, ondanks extra maatregelen, toch mis.



De kans is volgens NYX groot dat de bezoekers, het personeel en de artiesten niet veilig ontvangen kunnen worden. "Daarom maken we voor dit weekend pas op de plaats en verplaatsen we onze events naar nieuwe data.

De GGD meldde vandaag dat het aantal besmettingen in Amsterdam de afgelopen week met 145% is gestegen.